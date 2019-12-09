РИАМО - 9 дек. В городе Егорьевске установили ящики для сбора предложений по благоустройству улицы Александра Невского, которую выбрали для участия во Всероссийском конкурсе Минстроя России, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В торговых центрах «Егорьевский Пассаж», «Форум», «Гранд», а также в историко-художественном музее и МФЦ установлены ящики для сбора предложений. На местах работают волонтеры», - говорится в сообщении.

Каждый местный житель сможет внести свой вклад, написав свое предложение по функциональному наполнению этой территории до 19 декабря, заполнив анкету и представив свои варианты благоустройства площади и улицы Александра Невского.

Сами жители Егорьевска выбрали эту территорию округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Также сбор предложений проводится в общественной приемной администрации по адресу: улица Парижской Коммуны, дом 11/89, кабинет 101.