РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Более 380 пожаров зарегистрировали на территории подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«С начала года на территории городского округа Красногорск произошло 383 пожара, на которых погибло 4 человека, еще двое пострадали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть возгораний происходит в жилом секторе. При этом, в новогодние праздники как правило отмечается рост числа пожаров.

«Перед использованием пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку, свободную от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки», – добавляется в материале.

Использование пиротехнических изделий рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.