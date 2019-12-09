РИАМО – 9 дек. Чемпионка мира по паралимпийскому плаванию, член паралимпийской сборной России Александра Агафонова рассказала, что лучше выступить на Паралимпиаде под нейтральным флагом, чем вообще не принять участия.

Агафонова из-за отстранений в 2015 году не попала на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Теперь она может пропустить и следующие игры.

«Нам ничего больше не остается, кроме того, как верить в допуск россиян под нейтральным флагом. Думаю, нужно проводить содействие WADA – других вариантов я просто не вижу. Повторюсь: мы уже под серьезным ударом. Я не поехала в 2016 году в Рио, и тогда это было большим кошмаром. Чем-то на уровне фантастики. Лучше выступить хотя бы на таких условиях, чем не выступить вообще», — сказала Агафонова в интервью Газете.ru.

Она отметила, что решение WADA бьет не по чиновникам, а по спортсменам. Спортсменка отметила, что теперь придется проходить дополнительные процедуры, доказывать «чистоту». Агафонова считает, что отбор будет жестким и на Олимпиаду поедут единицы.

«Абсурдная ли ситуация, что страдают невиновные спортсмены? Даже не думаю об этом: вариантов просто нет. Мне, нам, спортсменам, придется пройти через эту ситуацию», — заключила Агафонова.

Ранее Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил Российской Федерации принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и олимпиадах.