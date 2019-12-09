РИАМО - 9 дек. В Красногорске новой станцией МЦД-2 Пенягино воспользовались более 50 тысяч человек с момента открытия, а Волоколамской - более 130 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Станцию Пенягино используют жители микрорайона Павшинская пойма, у которых в пешей доступности появилась еще одна станция метро.

«Еще одной новой станцией - Волоколамская, которая открылась 23 ноября, воспользовались уже более 130 тысяч человек. Станция Волоколамская интегрирована с одноименной станцией столичного метро, расстояние между ними можно преодолеть за две минуты, именно поэтому ежедневный пассажиропоток на ней выше», - говорится в сообщении.

В понедельник на МЦД закончился бесплатный проезд. С понедельника проезд платный, и его можно оплатить картой «Тройка», объединенной картой «Стрелка»-«Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут доступна пассажирам МЦД. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На МЦД действуют три тарифные зоны. В «Центральной» зоне проезд стоит, как и в метро, - 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». «центральной» зоной считаются МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона «Пригород». Разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в этом году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, цена поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку - 23 рубля за каждую зону до границ МЦД, плюс 45 рублей.

Необходимо активировать карты «Тройка» или карту «Стрелка» - «Тройка», чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК. Это можно сделать в любой кассе метро.

Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также на МЦД-1 на маршруте Одинцово – Окружная курсируют в режиме МЦД поезда «Аэроэкспресс». Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет аэроэкспресса в кассах «Аэроэкспресс» и ЦППК, а также через приложение и сайт «Аэроэкспресс».

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