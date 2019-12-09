РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск проверили более 200 автомобилистов в ходе рейда «Нетрезвый водитель», пьяных за рулем госавтоинспекторы не выявили, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Восьмого декабря Госавтоинспекция городского округа Красногорск усилила меры контроля и провела оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках мероприятия осуществлялась проверка водителей транспортных средств на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 200 автомобилей. По теме рейда нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

В ходе рейда экипажи ДПС в заранее определенных местах останавливали все проезжающие транспортные средства. Инспекторы ГИБДД по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя.

«При отсутствии признаков опьянения водителям, не нарушившим ПДД, вручалась тематическая листовка, и разрешалось продолжить дальнейшее движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, инспекторами проводились процессуальные действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ», – заключается в материале.