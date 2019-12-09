РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 10 и 11 декабря временно отключат воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

На 10 и 11 декабря специалистами МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск запланированы работы на системе водоснабжения ряда многоквартирных домов.

«Так, 10 декабря в 9:00 начнутся работы по замене стояка крана на трубе холодного водоснабжения дома №7 по Южному поселку. В связи с этим с 9:00 и до окончания ремонта на будет подаваться холодная вода в многоквартирные дома по адресам: Южный поселок, дома №№4, 5, 6, 7», – говорится в сообщении.

11 декабря будут выполняться работы по замене пришедшего в негодность участка трубы на системе холодного водоснабжения дома №8 по улице Мичурина. Поэтому также с 9:00 и до окончания ремонтных работ не будет подаваться холодная вода в квартиры данного дома.