РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Долго срабатывающие турникеты на железнодорожной станции Опалиха в Красногорске стали причиной длинной очереди на платформу в понедельник утром, сообщила «РИАМО в Красногорске» одна из пассажиров Вера Ганева.

Ранее в группе «Красногорск 24» в соцсети «ВКонтакте» пользователь опубликовал фотографию, на которой видно, как к турникетам на станции Опалиха выстроилась очередь, пассажиры стояли даже на железнодорожных путях.

«Живу в Опалихе. Сегодня с утра (9 декабря - ред.) случился коллапс. Турникетов на входе всего 5 штук, один из них вообще не работал. С билетов турникет не сразу считывал информацию, с нескольких попыток он открывался для прохода», – отметила Ганева.

Кроме того, она отметила, что не смогла заранее приобрести билет на 9 декабря на станциях Опалиха и Покровское-Стрешнево, и в понедельник утром за билетами также пришлось отстоять длинную очередь.

«Решение проблемы - сначала создать все необходимые условия для работы таких систем и только потом давать людям этим пользоваться. И станцию нормальную сдать в эксплуатацию, а не эту деревянную «времянку», где по вечерам даже освещение не всегда включают. Люди в темноте передвигаются по платформе», – поделилась Ганева.

Другой пассажир отметил, что в понедельник у него возникли проблемы при пользовании турникетами на станции Опалиха.

«К Опалиховским турникетам лучше не прикладываться, после них выйти на Рижской не получилось. Турникет выдал ошибку о том, что начало поездки не зарегистрировано. Охранник попросил карту, приложился с другой стороны, после этого я смог выйти», – сообщил житель Олег.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) прокомментировала ситуацию и попросила пассажиров немного подождать, если карта сразу не реагирует.

«Турникеты и валидаторы на МЦД могут срабатывать до 4 секунд. Пожалуйста, подождите чуть-чуть, если «Тройка» не открывает проход сразу», – сообщается в Twitter-аккаунте пассажирской компании.

На станции Опалиха продолжаются работы по возведению платформ МЦД. Пока пассажиры пользуются временными платформами. Пассажирская компания не предоставила комментарий относительно того, как планирует в дальнейшем не допускать образования очередей к турникетам в часы пик.