РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Педагоги и воспитатели подмосковного Подольска в 2020 году смогут подать заявки на участие в программе «Социальная ипотека», сообщается на сайте администрации округа.

Министерство образования Московской области в 2020 году продолжит реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» для учителей и воспитателей.

«Прием документов для воспитателей продлится с 3 по 28 февраля 2020 года, для учителей – с 16 марта по 17 апреля 2020 года, а для молодых учителей – с 4 по 22 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

В программе могут участвовать учителя государственных и муниципальных образовательных организаций по специальностям: учитель начальных классов, учитель математики, учитель русского языка и литературы, учитель английского языка, учитель биологии, учитель физики, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет. Также молодые учителя со стажем менее 3 лет и воспитатели дошкольных организаций со стажем от 5 лет в России и не менее 3 лет в Подмосковье.

Подать документы на участие в программе педагоги могут по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, улица Калинина, дом №1 (2 этаж, кабинет 244).