РИАМО – 9 дек. Контрольно-счетная палата Москвы выявила нарушения расходования бюджета более чем на 12 миллиардов рублей за 2018 год, с учетом всех контрольных мероприятий к ответственности привлекли 66 должностных лиц, пять материалов отправили в прокуратуру, ведутся следственные действия, сообщает «Интерфакс».

«По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере на сумму 12,479 миллиарда рублей», - сказал председатель палаты Виктор Двуреченских.

Он отметил, что от общей суммы всех нарушений более 1,7 миллиарда — это неправомерное использование государственных средств. При этом 60% неправомерного расходования выявили в сферах использования бюджетных кредитов, субвенций, субсидий.

Всего за отчетный период составили 138 протоколов об административных правонарушениях, что в разы больше, чем в 2017 году. После проверок за июнь штрафы наложили на 102 должностных лица.