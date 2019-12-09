РИАМО - 9 дек. Известный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал ожидаемым решение WADA в отношении российских спортсменов, которым теперь будет нелегко вернуть репутацию и уважение, сообщает Газета.ru.

Ранее Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России в течение четырех лет принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и олимпиадах.

«Считаю ли я решение WADA справедливым? Ну, судите сами. Была «дорожная карта» по выходу из допингового кризиса, которая должна была вернуть нам доверие, уважение и перспективы. Один из шагов в ней – вернуть базу данных. Мы ее вернули, и долгое время лучшие мировые эксперты разбирались в этой ситуации и пришли к выводу, что там были изменения. Какого еще решения можно было ожидать в такой ситуации? Единственная неожиданность – думал, будет какое-то разделение голосов, но оказалось – единогласно. Теперь главный вопрос – кто нам теперь вернет репутацию? Это будет чрезвычайно сложный процесс», — сказал Фетисов.

Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать мировые турниры. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории.