РИАМО - 9 дек. На площадке Дворца спорта в подмосковном Видном 9 декабря пройдет муниципальный форум «Управдом», мероприятие начнется в 18:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.
Участие в мероприятии примут председатели и активисты советов многоквартирных домов, представители министерства ЖКХ региона, органов местного самоуправления, члены Общественной палаты, ГЖИ, Госадмтехнадзора, регоператора, фонда капитального ремонта, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также УМВД РФ по Ленинскому району, местных служб и «Почты России».
«В ходе форума планируется обсудить вопросы по организации работы предприятий и служб жилищно-коммунального комплекса, а также - проблемные вопросы взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями», - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия подведут итоги уходящего года и результаты работы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, будут рассматриваться вопросы о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и организации деятельности управляющих компаний ЖКХ на территории Ленинского округа.
Перед началом форума, с 17:00 до 17:50, будет проведен прием граждан. Вести его будут представители 13 предприятий и организаций сферы ЖКХ — ООО «Каширский региональный оператор», ООО «МосОблЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», МУП «УК ЖКХ», ООО «ПИК-КОМФОРТ», ООО «САМОЛЕТ-СЕРВИС», ОО «УК Зеленые Аллеи», ООО «УК ДЭЗ № 6», ООО «ВБ-Комфорт», ООО «Гранель ЖКХ», МУП «Видновское ПТО ГХ», ООО «УК Эстет», ООО «УК Радуга».
На форуме также можно будет задать свои вопросы представителям АО «Почта России», ГЖИ, фонда капитального ремонта, Госадмтехнадзора.
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