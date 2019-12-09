РИАМО - 9 дек. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил Российской Федерации принимать участие в крупных международных стартах, в том числе в олимпиадах чемпионатах мира, по мнению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, это решение продиктовано политическими мотивами, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«К сожалению, очевидно, что это решение имеет слабое отношение к сфере профессионального спорта – уверен, оно продиктовано исключительно политическими соображениями. Это большой удар для наших спортсменов, которые годами готовились, прикладывали огромные усилия и до последнего верили в возможность представлять свою страну на международной спортивной арене», - сказал Брынцалов.

По его словам, перед спортсменами стоит сложный выбор — отказаться от участия в соревнованиях или выступать под нейтральным флагом.

«Что бы кто из них не выбрал – для нас они все равно были и остаются героями, людьми, способными преодолевать непостижимые нагрузки, достигать невероятных высот и рекордов», - отметил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы также напомнил, что есть шанс добиться апелляции в арбитражном суде, однако «силы, сплотившиеся против российских спортсменов, очень велики».

«Для Московской области это решение особенно болезненно – наш регион вырастил немало выдающихся спортсменов, многие из которых – настоящие легенды, известные на весь мир. Сожалею, что и наших восходящих спортивных звезд, мечтавших выступать на олимпиаде, не обойдет стороной политика», - добавил Брынцалов.

Он пожелал спортсменам не терять силы духа, а их поклонникам, родным и близким оставаться верными своим героям.