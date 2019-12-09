РИАМО - 9 дек. Впервые c 11 по 15 декабря 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках самой масштабной выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» пройдет фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Показ работ современных мастеров-реконструкторов – это образ прошлого в истории народного костюма, современный fashion-дизайн продемонстрирует его настоящее, а внедрение приемов из ремесленного творчества в современный дизайн – и есть то самое зеркало будущего. Девиз фестиваля: «Исконно народное призвано стать модным!» — говорится в сообщении.

Дефиле состоит из трех частей: коллекции реконструкторов народного костюма; коллекции предприятий народных художественных промыслов: ООО «Крестецкая строчка», фирма художественных промыслов «Паха тере», ООО «Кадомский вениз», ООО «Кружевной край», ООО «Фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева», ЗАО «Гипюр», ООО «Камелия», ООО «Фирма «Олеся», ООО «Тканые узоры», ООО «Шелковая коллекция», мастерская по производству эксклюзивной валяной одежды «Абат», АО «Хохломская роспись»; коллекции современных дизайнеров.

Расписание показов: 11 декабря — с 16:30, 14 декабря — с 14:00. Наиболее полная информация о выставке — на сайте.