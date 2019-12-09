РИАМО - 9 дек. В поселке Тучково Рузского округа появится новая общеобразовательная школа на 400 мест, ее проектно-сметная документация получила положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Теперь специалисты подготовят необходимые документы для проведения аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта образования на улице Новая», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Планируется, что здание построят и введут в эксплуатацию в 2021 году, что решит проблему вторых смен в округе.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.

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