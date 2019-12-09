РИАМО – 9 дек. Публицист Армен Гаспарян считает, что Россия должна жестко ответить на решение Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запретил Российской Федерации в течение четырех лет принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и олимпиадах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Во-первых, я ничего другого не ожидал, я полтора года назад говорил, что не понимаю, почему все успокоились в отношении WADA, что это только начало, и что нас будут прессовать для достижения одной-единственной вполне понятной цели, которая звучит так: любой ценой добиться унижения и бесчестия России», — отметил Гаспарян.

По его мнению, обвинения России в манипуляциях с пробами в Московской антидопинговой лаборатории — это всего лишь политический повод, очередные нападки на пустом месте. России нужно отвечать на них самым жестким образом.

«Мне кажется, Россия вообще должна ставить на повестку дня вопрос о полном реформировании олимпийского движения, которое уже с 2008 года носит весьма и весьма «своеобразный» характер. Напомню, в то время господин (тогдашний президент Грузии Михаил) Саакашвили нарушил неписанное еще с древних времен правило: никто не начинает войну во время Олимпиады. Мы тогда не применили в связи с этим санкций, но не поздно начать и сейчас. Сегодня нам нужно, как говорится, просто бить наотмашь!» - заявил Гаспарян.