РИАМО - 9 дек. Облачная погода с небольшими осадками ожидает жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе, к выходным дневная температура воздуха упадет до отрицательных значений, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В течение недели температура у нас будет понижаться. Если в понедельник ее среднесуточное значение превысит норму на 8 градусов, то во второй половине недели отклонение сократится до 2-3 градусов. Большая часть недели у нас пройдет без осадков, но совсем без осадков не обойдется, небольшие осадки прогнозируются в первой половине недели», - сказала Макарова.

По ее словам, в понедельник максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Во вторник ночью местами пройдут небольшие осадки, максимальная температура в столице составит от 0 до плюс 2 градусов, по области температура останется неизменной. Днем во вторник на большинстве территорий региона также пройдут небольшие осадки. В Москве максимальная температура закрепится в районе минус 1 - плюс 3 градусов, а в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов.

«В среду территорию Московского региона пересечет холодный атмосферный фронт, атмосферное давление будет расти. Ночью еще с небольшими осадками. Показатели термометров будут такими же, как и ночью во вторник, а вот уже днем осадков не будет - в Москве от 0 до плюс 2 градусов, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов», - отметила Макарова.

Она добавила, что в четверг Москва будет находиться в центре антициклона. Погода будет тихой и малооблачной. Воздух ночью остынет до минус 4-6 градусов, а по области - до минус 3-8 градусов. Днем облаков станет немного больше, но преимущественно без осадков - в Москве максимальная температура уже от 0 до минус 2 градусов, а по области - от 0 до минус 5 градусов.

По словам синоптика, в пятницу и субботу в Московском регионе будут отмечаться умеренные южные ветры. Ночью прогнозируется минус 3-8 градусов, а днем от 0 до минус 5 градусов. В некоторых местах на территории региона возможно образование гололеда.