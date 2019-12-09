РИАМО - 9 дек. Около 60 тысяч человек стали участниками акции «День без турникетов» в 2019 году, в частности, пришедшие на заключительную акцию узнали, как работают новостные студии, как создаются документальные фильмы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Вот так проходит «День без турникетов», который проводит департамент предпринимательства и инновационного развития. За этот год около 60 тысяч человек увидели изнутри, как работают московские технопарки, аэропорты Шереметьево и Домодедово, «Союзмультфильм», «Яндекс», «Мэйл.ру», «Лаборатория Касперского», кузнечная мастерская и многое другое. Это и экскурсия, и возможность выбрать профессию», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На официальном сайте мэра столицы сообщается, что заключительная в этом году акция состоялась в начале декабря, ее посетили почти 7 тысяч участников.

«В эти дни участники «Дня без турникетов» смогли поближе познакомиться с техническими особенностями работы телекомпаний и киностудий. Они узнали, как готовят телеведущих и корреспондентов, актеров театра и кино, научились киномастерству и освоили навыки, как выходить в прямой эфир и записывать телесюжеты», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что всего за восемь лет проведения акции свыше 100 тысяч человек посетили около 200 компаний.

В 2019 году каждая акция была направлена на определенную тематику: «Создаем будущее», «Супермаркеты 4.0», «Народный бизнес», «Креативные индустрии», «Концептуальный отдых», «Цифровой разум», «Рабочая среда» и «Прямая трансляция».

«Мы решили изменить концептуальный подход к проведению акции с точки зрения целеполагания. Если раньше мы просто пытались открыть двери предприятий для ознакомления горожан с их работой, то со следующего года «День без турникетов» будет целиком посвящен профессиям. Целью проекта станет знакомство москвичей всех возрастов с многообразием профессий, востребованных столицей», — пояснил Фурсин.

Каждая акция будет приурочена к профессиональному празднику. К примеру, в День программиста, 14 февраля, «День без турникетов» посвятят работникам ИТ-индустрии.

По его словам, в 2020 году количество акций может быть расширено до 12 — по одной на каждый месяц.

Он также добавил, что до начала новогодних праздников москвичей и гостей столицы ждут дополнительные экскурсии на полюбившихся площадках.

Проект «День без турникетов» запустили в 2012 году, чтобы познакомить горожан с предприятиями, работающими на территории Москвы. На самую первую акцию пришли 600 человек. Сегодня это масштабный городской праздник, в котором участвуют тысячи москвичей и гостей столицы.