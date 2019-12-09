РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. Инвестиционный проект по строительству нового производственно-складского комплекса планируют реализовать в Люберцах, в рамках его выполнения будет создано более 200 новых рабочих мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Соглашение о сотрудничестве с международной компанией «ИРЕКС» было подписано в городском округе Люберцы в августе. В рамках реализации проекта по строительству производственно-складского комплекса в округе будет создано более 200 новых рабочих мест», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что компания «ИРЕКС» производит и поставляет сырье для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

«Объем инвестиций для реализации проекта составляет более миллиарда рублей», – заключил Ружицкий.