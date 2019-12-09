РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Подольский спортсмен Кирилл Кузин стал бронзовым призером чемпионата Московской области по классическому пауэрлифтингу, сообщается на странице спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

В Пушкине 7 и 8 декабря прошел чемпионат Московской области по классическому пауэрлифтингу, в котором принял участие подольский спортсмен.

«На днях я выступал на чемпионате Московской области и сработал на 9 из 9 попыток! Второй раз за все время выступлений удалось так хорошо выступить. По итогам соревнований занял 3 место среди очень достойных соперников с суммой 652,5 килограмма», – сказал Кузин.

Он поблагодарил за помощь и поддержку своего тренера Дмитрия Смирнова.