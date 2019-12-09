РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. В декабре в центральной библиотеке городского округа Мытищи проходит выставка советской новогодней игрушки, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В Мытищинской центральной библиотеке вниманию посетителей представлена выставка советской новогодней игрушки из частной коллекции Олега Ширяева.

«Весь декабрь в Мытищинской центральной библиотеке вниманию посетителей представлена выставка советской новогодней игрушки из частной коллекции Олега Ширяева. Яркие шары, необычные игрушки, бумажные гирлянды и Деды Морозы из папье-маше – это сказочные воспоминания детства. Подарите себе волшебное настроение – приходите на новогоднюю выставку», – сообщается в материале.

Выставка проходит по адресу: город Мытищи, улица Веры Волошиной, дом №20, «Мытищинская центральная библиотека». Телефон 8(495)581-10-56.