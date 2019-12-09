РИАМО - 9 дек. Мосгорсуд в понедельник отменил арест активов бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«По Абызову была жалоба на решение Басманного суда об избрании ареста на имущество: недвижимое имущество, ценные бумаги, денежные средства и земельные участки. Мосгорсуд отменил определение и отправил на новое рассмотрение», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи владельцем ряда офшорных фирм, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж.