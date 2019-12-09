РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 дек. Юная спортсменка из подмосковного Красногорска Эвелина Калугина заняла третье место на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Чемпионат Russian Indoor Skydiving Championship – 2019 прошел с 3 по 8 декабря в Гудермесе, Чеченская Республика. Соревнования проводились в новом крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе GoodSky.

«Ученица школы №15 горокруга Красногорск Эвелина Калугина заняла 3 место в дисциплине «Фристайл» на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта», – говорится в сообщении.

Russian Indoor Skydiving Championship – 2019 собрал более 150 спортсменов со всей России. Соревнования стали отборочными для формирования состава сборной России к участию в чемпионате Европы и Кубке мира 2020 года.