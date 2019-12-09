РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. В Центральном парке подмосковных Люберец установили новогодний светодиодный фонтан, конструкция временно работает в тестовом режиме, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В ночь на понедельник в Центральном парке культуры и отдыха Люберец установили новогодний светодиодный фонтан диаметром 17 метров и высотой более четырех метров. В преддверии Нового года он станет одним из самых красивых украшений в городском округе», – сказал Ружицкий.

На данный момент конструкция работает в тестовом режиме. Уже через несколько дней светодиодный фонтан переведут на автоматический режим работы. Планируется, что его будут включать в 16:30 и выключать в 8:30.