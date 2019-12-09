РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Неизвестные пытаются попасть в квартиры жителей Подольска под предлогом поверки приборов учета воды, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Под предлогом поверки приборов учета в квартиры хотят попасть обычные мошенники. В последнее время в микрорайонах Подольска в почтовых ящиках жители стали находить извещения о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета воды от имени некоего «Водоучета». МУП «Водоканал» Подольска заявляет, что лица, именующие себя в извещениях «Водоучетом», никакого отношения к МУП не имеют, а подобного рода уведомления являются недобросовестной рекламой и попыткой наживы», – говорится в сообщении.

Неизвестная организация намеренно вводит в заблуждение, приводя на своих бумажках непонятные расчеты, рисуя картинки, имитирующие штрих- и QR-коды, не раскрывая при этом информацию о себе: о наличии аккредитации и законного права осуществлять поверку приборов учета воды.

«МУП «Водоканал» извещает своих абонентов о необходимости поверки или замены приборов учета воды индивидуально в квитанциях на оплату услуг, в личном кабинете на сайте предприятия или по телефону. Акты о поверке, оформленные «водоучетами», не будут приниматься для ввода водосчетчиков в эксплуатацию ни управляющей организацией, ни МУП «Водоканал», – заключается в материале.