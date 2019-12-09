РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы 273 человека прошли плановую диспансеризацию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Профилактический медосмотр в рамках Единого дня диспансеризации состоялся 7 декабря.

«В заключительном в этом году Едином дне диспансеризации приняли участие 273 жителя округа. Подобное медицинское обследование представляет важную меру для предупреждения развития заболеваний, снижения частоты обострений хронических болезней, оно направлено на сохранение здоровья», – сказал Ружицкий.

Все желающие смогли пройти профилактический медицинский осмотр и обследование, проводимые в целях оценки состояния здоровья.