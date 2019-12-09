РИАМО - 9 дек. В туристско-информационном центре аэропорта Домодедово проходит презентация туристических объектов и маршрутов Коломенского городского округа, всем гостям предлагают продегустировать коломенскую пастилу и домашний сыр, передает корреспондент РИАМО.

Для гостей проводятся презентации туристических маршрутов, музеев, фермы «ЭкоДеревушка», где разводят крокодилов, виноградных улиток и производят сыры. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах и упаковать душистое мыло, написать письмо Деду Морозу или принять участие в театрализованной программе.

Сотрудники музеев городского округа, нарядившись в костюмы XVI-XVIII веков, рассказывают о ярких и интересных достопримечательностях Коломны, презентуют новогодние и рождественские программы гостей, подготовленные для гостей округа.

Кроме того, туристы могут познакомиться с программой экскурсий на трамваях по Коломне.

Также в туристско-информационном центре можно посмотреть информационную и сувенирную продукцию Коломенского городского округа.

Ранее в туристско-информационном центре (ТИЦ) «Наше Подмосковье» в зоне вылета аэропорта Домодедово свой туристский потенциал представил Дмитровский городской округ.

В регионе реализуется программа «Зима в Подмосковье». Ее запустили во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Туристический проект призван познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО.