РИАМО - 9 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение вместе со столичными властями разработать единую транспортную карту для Московского региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Единая карта позволит оплачивать поездки на территории Подмосковья и Москвы.

«Люди просят упростить, унифицировать систему оплаты и ввести единую карту. Нам нужно проработать этот вопрос с Москвой и найти решение, чтобы и жители Подмосковья, и столицы, любого другого региона могли ездить по единой карте. Прошу провести такую работу и предложить варианты решений», - подчеркнул Воробьев в ходе совещания.

Кроме того, на совещании отметили, что до конца года планируется запуск движения после реконструкции на Зенинском шоссе в Люберцах, а также в Подольске на улице 43-й Армии. В скором времени закончится строительство подъездов к новому мосту в Щелкове.

Также участники рассмотрели вопрос экологичной утилизации отходов на территории региона.

«Мы закрыли полигон «Воловичи», 12 декабря закрываем городскую свалку в Егорьевске, до конца года должны закрыть большую свалку в Дмитрове – «Непейно». Прошу подготовиться и провести все эти мероприятия и приступить к проектированию рекультивации», - сказал Воробьев.