РИАМО - 9 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение вместе со столичными властями разработать единую транспортную карту для Московского региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Единая карта позволит оплачивать поездки на территории Подмосковья и Москвы.
«Люди просят упростить, унифицировать систему оплаты и ввести единую карту. Нам нужно проработать этот вопрос с Москвой и найти решение, чтобы и жители Подмосковья, и столицы, любого другого региона могли ездить по единой карте. Прошу провести такую работу и предложить варианты решений», - подчеркнул Воробьев в ходе совещания.
Кроме того, на совещании отметили, что до конца года планируется запуск движения после реконструкции на Зенинском шоссе в Люберцах, а также в Подольске на улице 43-й Армии. В скором времени закончится строительство подъездов к новому мосту в Щелкове.
Также участники рассмотрели вопрос экологичной утилизации отходов на территории региона.
«Мы закрыли полигон «Воловичи», 12 декабря закрываем городскую свалку в Егорьевске, до конца года должны закрыть большую свалку в Дмитрове – «Непейно». Прошу подготовиться и провести все эти мероприятия и приступить к проектированию рекультивации», - сказал Воробьев.
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Андрей Воробьев поручил совместно со столичными властями разработать единую транспортную карту > > > Это будет единая платежная система, которая позволит оплачивать поездки на территории Подмосковья и Москвы. «Люди просят упростить, унифицировать систему оплаты и ввести единую карту. Нам нужно проработать этот вопрос с Москвой и найти решение, чтобы и жители Подмосковья, и столицы, любого другого региона могли ездить по единой карте. Прошу провести такую работу и предложить варианты решений», - сказал Губернатор. В ходе совещания также отмечено, что до конца года планируется запуск движения после реконструкции на Зенинском шоссе в Люберцах, на улице 43-й армии в Подольске, завершится строительство подъездов к новому мосту в Щелкове. Отдельно рассмотрен вопрос об экологичной утилизации отходов на территории региона. «Мы закрыли полигон «Воловичи», 12 декабря – закрываем городскую свалку в Егорьевске, до конца года должны закрыть большую свалку в Дмитрове – «Непейно». Прошу подготовиться и провести все эти мероприятия и приступить к проектированию рекультивации», - сказал Андрей Воробьев. В завершение Губернатор напомнил, что Технологический университет в Королёве теперь носит имя Алексея Леонова - дважды Героя Советского Союза, первого человека, вышедшего в открытый космос: «Алексей Архипович Леонов, который известен далеко за пределами нашей страны, недавно ушел из жизни. Почётный гражданин МО, все мы его хорошо знали и любили, он помогал огромному количеству людей. Мы присвоили Технологическому университету в Королёве имя великого космонавта, считаю это очень важным». #нашеподмосковье
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