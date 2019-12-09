РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 дек. В роддоме Королева 11 декабря состоится бесплатная лекция о партнерских родах, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в Королевском роддоме в 16:00.

«Одиннадцатого декабря пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему «Партнер в родах». Лекцию проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина», – сказал представитель.

На лекции расскажут о роли будущего папы в родах, о том, как помогать женщине, как влияет присутствие помощника на исход родов, о вариантах и степени участия в родах, которые может выбрать супруг.

Также будущие родители узнают о программе «Мягкие роды» в Королевском роддоме.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).