РИАМО - 9 дек. С запуска Московских центральных диаметров, состоявшегося 21 ноября, пассажиры МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск совершили уже почти 8 миллионов поездок, говорится в сообщении пресс-службы АО «ЦППК».

«За время работы МЦД пассажиры совершили почти 8 миллионов поездок на новом наземном метро. За время работы Московских центральных диаметров на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» было совершено почти 3,8 миллиона поездок, на МЦД-2 «Курско-Рижский» — 4,2 миллиона поездок», – отмечается в материале.

С понедельника проезд по МЦД стал платным. До этого, 8 декабря на станциях диаметров начали поэтапно закрывать створки турникетов, при этом до понедельника проезд оставался бесплатным.

Теперь же оплатить проезд обычной картой «Тройка», пассажирам доступны все льготы по социальным картам. Кроме того, существует возможность бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на входе и выходе со станций МЦД.

На МЦД действуют три тарифные зоны. «Центральная» зона работает в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская. Зона «Пригород» действует от начальных и конечных станций МЦД. «Дальняя» зона действует для тех пассажиров, которые едут от станций, расположенных за границами диаметров.

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