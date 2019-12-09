РИАМО - 9 дек. Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» смогут посетить выставку Марка Шагала «Между небом и землей» в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что 200 участников проекта из Солнечногорска, Химок, Одинцова и Красногорска смогут ознакомиться с выставкой, а также посетить арт-студию, где пожилые люди смогут посвятить себя творчеству и искусству.

«Губернаторская программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с начала октября. Она разработана с целью реализации национального проекта «Демография» и охватывает около 2 миллиона человек», — отмечается в сообщении.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.