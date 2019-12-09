РИАМО – 9 дек. Коллектив школы искусств – детского музыкального театра из Реутова одержал победу на международном конкурсе «Музыка звезд», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В Москве в Центральном доме работников искусства прошел международный конкурс «Музыка звезд», проводимый под патронатом международного благотворительного фонда В. Спивакова при поддержке министерства культуры Московской области. Воспитанники реутовской школы искусств – детского музыкального театра завоевали ряд главных наград конкурса», – говорится в сообщении.

Гран-при завоевал хореографический ансамбль «Прелюдия». Лауреатами первой степени стали ансамбли «НеМосква» (старшая группа), «На крыльях музыки», «Небесные ласточки», а также Милана Князева, Маргарита Иванова и дуэт Полины Белоусовой с Елизаветой Качаловой. Лауреатами второй степени стали ансамбль младшей группы «НеМосква» и Елизавета Качалова. Большинство коллективов творческой школы впервые выступали на международном уровне.

Реутовская школа искусств – детский музыкальный театр входит в число 100 лучших школ России по результатам ежегодного конкурса.