РИАМО (МЫТИЩИ) – 9 дек. Команда по плаванию школы №28 Мытищ заняла второе место на всероссийских соревнованиях Made wave Classic, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

7 и 8 декабря воспитанники секции плавания школы №28 приняли участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию Made wave Classic, которые проходили во Дворце водных видов спорта в Рузе.

«В рейтинге прогресса пловцов среди всех команд (более 85), команда школы №28 заняла второе место, показав результаты в процентном соотношении на 110% лучше предыдущих. Отдельных поздравлений заслуживают ребята, которые смогли выполнить разрядные нормативы: Владислава Дикусар – III взрослый разряд; Юлия Мосолоева – II взрослый разряд. Поздравляем наших юных пловцов, их родителей и тренера Антона Стугуре», – говорится в сообщении.

В состав команды вошли Владислава Дикусар, Алена Жаркова, Маргарита Животенко, Юлия Мосолоева и Иван Назаров. Пловцы смогли установить личные рекорды.