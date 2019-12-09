РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. На Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах произошло столкновение фуры и автомобиля каршеринга, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около полудня.

«В районе остановки «Хлебозавод» на Октябрьском проспекте Люберец каршеринг ударил фуру. Одна полоса перекрыта», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по данному участку Октябрьского проспекта не затруднено.