РИАМО - 9 дек. Ежегодно в Троицком и Новомосковском округах столицы строят 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а за 10 лет планируют построить 16 миллионов квадратных метров жилья, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В ближайшие годы такие темпы и объемы сохранятся. Сейчас уже ввели почти 1,4 миллиона «квадратов», а всего в правилах землепользования и застройки новой Москвы согласовано возведение 16 миллионов квадратных метров жилья. Этого нам хватит на 10 лет», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, 90% участков под возведение домов в ТиНАО принадлежат семи застройщикам. Крупнейшие из них: ПИК, «Самолет», МИЦ, «А101» и «Крост».

Жидкин отметил, что в этом году план по вводу в эксплуатацию недвижимости в новой Москве перевыполнят. За три квартала сдали в строй 1,75 миллиона квадратных метров, что больше чем за тот же период в прошлом году (чуть более 1 миллиона квадратных метров).

Ежегодно в новой Москве в среднем строят 250-300 тысяч квадратных метров индивидуальных домов.