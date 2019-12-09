РИАМО - 9 дек. Заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда проведет урок по бальным танцам для участников «Активного долголетия» Московской области 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«На урок приглашены пожилые жители Дмитрова, которые участвуют в проекте «Активное долголетие» и увлекаются танцами», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

10 декабря в 12:00 в ДК «Созвездие» Дмитрова состоится урок бальных танцев, который проведет Гедиминас Таранда для участников губернаторского проекта «Активное долголетие».

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

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