РИАМО – 9 дек. В 2020 году в столичном общественном транспорте можно будет расплачиваться виртуальными версиями карты «Тройка», сообщает ТАСС.

«В первом полугодии 2020 года начнется тестирование виртуальной версии «Тройки». Для того, чтобы произвести оплату, достаточно будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату - сейчас это крайние турникеты в линейке», — сказал представитель пресс-службы столичной подземки.

Он добавил, что стоимость оплаты будет такой же, как и по обычной карте «Тройка». Благодаря нововведению пассажирам не придется носить отдельный билет, а при онлайн-пополнении виртуальную карту не понадобится валидировать у желтых турникетов.

После тестирования возможность оплаты для всех пассажиров может появиться уже до конца 2020 года.