РИАМО (МЫТИЩИ) – 9 дек. Воспитанница 9 класса школы №3 Мытищ Стефания Егупова заняла призовые места на международном вокальном конкурсе «Свободная птица», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс-премия композитора Анны Петряшевой «Свободная птица» – международное событие в области культуры и искусства. Он проходил в Москве с 4 по 8 декабря.

«Учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №3 Егупова Стефания стала дипломантом 2 степени в номинации «Ретро-шлягер», дипломантом 1 степени в номинации «Песня Анны Петряшевой», лауреатом 3 степени в номинации «Авторская песня» на международном вокальном конкурсе «Свободная птица», – отмечается в материале.

Конкурс проводится с учетом всероссийских, европейских и международных правил, регламентов и положений, применяемых в мировой практике аналогичных мероприятий в области музыкального искусства. Проект «Свободная птица» призван объединить участников из России, стран СНГ и БРИКС, Европы, Азии и Северной Америки.