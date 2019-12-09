РИАМО - 9 дек. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил Российской Федерации принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и олимпиадах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исполком Всемирного антидопингового агентства сроком на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах», - говорится в материале.

Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать мировые турниры. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории.