РИАМО - 9 дек. В декабре на дорогах столицы вырастет число автомобилей из-за грядущих праздников, во второй половине месяца увеличится количество машин из Подмосковья и других близлежащих регионов, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД, более чем на 50 тысяч. В пиковые дни ожидаем еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах – до 150 тысяч дополнительных авто – это связано с увеличением курьерских доставок и повышением активности москвичей (подарки, гости)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце декабря в центре Москвы ограничат движение из-за обеспечения безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в столицу на новогодние елки. Сильные снегопады и в целом ухудшение погоды также могут осложнить дорожную ситуацию. Днем пробки будут оцениваться в шесть – семь баллов, а вечером – в восемь-девять баллов.

Число автомобилей на дорогах будет расти после 16 декабря. Пик загруженности придется на 23-29 декабря. Количество машин на дорогах начнет снижаться с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные заторы у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Автомобилистам рекомендуют в это время пользоваться городским транспортом, а поездки на личных машинах откладывать на время после 21 часа. Москвичам также рекомендуют делать покупки в онлайн-магазинах и заранее планировать поездки в гости.

Водителям также порекомендовали заранее посмотреть, где будут перекрывать улицы на праздниках, - вся информация появится на Едином транспортном портале.