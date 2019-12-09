РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 дек. Каток «КосмоЛед» в Королеве вошел в список 10 лучших мест для катания в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Рейтинг составлялся с учетом особенностей мест для катания, наличия дополнительных услуг и доступности для населения.

«Каток из Королева вошел в список 10 лучших мест для катания в регионе по версии комитета по туризму Московской области. Каток «КосмоЛед» имеет искусственное покрытие и находится возле ДК имени М.И. Калинина в городе Королев», – говорится в сообщении.

Каток в Королеве работает в будни с 11:00 до 20:45, в выходные – с 11:00 до 22:00. Во вторник и четверг с 11:00 до 12:15 проводятся часы бесплатного катания. Стоимость посещения колеблется от 100 до 300 рублей, работает прокат коньков, действуют социальные льготы.

На катке есть теплая раздевалка, услуги инструктора, парковка, помощники фигуриста, кафе, работает заточка коньков.

С каждым годом в Подмосковье появляется все больше мест с естественным и искусственным покрытием для катания на коньках – они появляются в парках, в общественных пространствах, на крышах зданий. А пункты проката коньков и школы фигурного катания позволят легко приобщиться к этому популярному виду отдыха.

Подробнее о наиболее интересных туристических местах и событиях Подмосковья можно узнать на сайте: www.welcome.mosreg.ru.