РИАМО – 9 дек. В Москве на 33-ем километре МКАД остановили нетрезвую женщину, она ехала по дороге за рулем горящего автомобиля, пишет сайт kp.ru.

«Очевидцы сообщили, что она не реагировала на предупреждающие сигналы водителей и ехала вперед на большой скорости. Спустя несколько минут автомобиль с пьяной женщиной за рулем прижали к обочине», — говорится в сообщении.

Женщина не смогла даже самостоятельно выйти из салона. Ее вытащил один из остановившихся водителей. Он отметил, что от нее «несло спиртным».

Водители смогли сами потушить машину женщины. Затем на место происшествия приехали пожарные, скорая и ДПС.

Пьяная женщина за рулем горящего авто на МКАД. ВИДЕО>>