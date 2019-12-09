РИАМО - 9 дек. Официальный старт регионального проекта «Зима в Подмосковье» дали в Дмитрове на спортивном семейном празднике «Спорт! Снег! Смех!», две площадки мероприятия — Центральную площадь и центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» — посетили порядка 25 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Таким образом, мероприятие по случаю старта проекта «Зима в Подмосковье» посетили больше людей, чем обычно бывает на дне города в конце августа.

«Новогоднее настроение создавали инсталяции и тематические фотозоны на площади, парк ледяных скульптур. Развлекали гостей праздника диджеи – Smash, Bogdan Kantemorov, Kostia Deep и ведущие «Радио ENERGY» Алена Комолова и Богдан Кантемиров», - говорится в сообщении.

На Центральной площади были размещены уличные инсталляции и арт-объекты, привлекавшие внимание любителей селфи. Здесь велись трансляции, а на ледяной горке резвились и дети, и взрослые.

«Победитель первого сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Ильшат Шабаев выступил ведущим танцевального флешмоба, который очень сильно понравился детворе. Несколько сотен детей и взрослых одновременно совершали зажигательные движения в такт музыке», - отмечается в материале.

Параллельно на второй площадке мероприятия — в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» — состоялся массовый лыжный спуск. Также все желающие могли покататься на трассе с искусственным снегом.

«Это мероприятие, которое открывает наш туристический проект «Зима в Подмосковье». И такие яркие события будут проходить по области в течение трех месяцев. На сайте welcome.mosreg есть вся информацию о том, где можно отдохнуть, покататься на лыжах, на коньках, в какие музеи и на какие выставки сходить в нашем любимом и прекрасном Подмосковье», - отметила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

О самых увлекательных событиях и интересных туристических Подмосковья можно узнать на сайте http://welcome.mosreg.ru/.

Программу «Зима в Подмосковье» запустили во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области. Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.

Как провести зиму в Подмосковье>>