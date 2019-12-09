РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Сотрудники ДПС совместно с инспекторами отдела пропаганды БДД Балашихи провели в микрорайоне Железнодорожный профилактическую акцию, в рамках которой водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима в зоне действия пешеходных переходов, сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 79 аварий с участием пешеходов, 37 из которых произошли по вине водителей. Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«8 декабря на улице Пролетарская, дом №2/2 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи мы остановили 62 транспортных средства и проинформировали водителей о недопустимости нарушений ПДД, связанных с превышением установленной скорости в зоне пешеходных переходов. Рекомендовали им отказаться от опасных маневров на дороге, в особенности в темное время суток, когда пешеходов плохо видно, рассказали о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от погодных условий и контроля его соблюдения», – сказала Кудинова.

Она добавила, что в ходе рейда водителям напомнили о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге. Госавтоинспекторы вручили водителям тематические листовки и пожелали им счастливого пути.

Рейд проводился в рамках региональной социально-профилактической кампании «Некуда спешить», которая проходит в Подмосковье с октября по декабрь текущего года. Профилактические мероприятия проводятся также в организациях, которые оказывают социально значимые услуги, в автошколах и автотранспортных предприятиях, на парковках у торгово-развлекательных центров и на автозаправках.