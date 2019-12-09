РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Руководители управляющих компаний Подольска решили более 120 вопросов горожан, поступивших в ходе личных приемов в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске подвели итоги работы управляющих компаний с обращениями граждан в ноябре 2019 года. В целях решения актуальных вопросов руководители УК провели встречи с гражданами, собственниками многоквартирных домов.

«Так, в ноябре более 250 жителей пообщались с руководителями управляющих компаний во время личных приемов. Основной круг обсуждаемых вопросов: уборка мест общего пользования и территории, а также ремонт многоквартирных домов. В результате обсуждения проблем жилищно-коммунальной сферы удалось решить более 120 вопросов, находятся в стадии решения 56 вопросов, на контроле – 38», – говорится в сообщении.

В ноябре наибольшее количество жалоб в сфере ЖКХ было связано с ненадлежащей уборкой подъездов. Всего поступило 95 обращений по данному вопросу, при этом 33 жалобы адресованы в адрес управляющей организации ООО «Август ЖКХ». Все жалобы и обращения были отработаны и закрыты.