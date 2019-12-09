РИАМО – 9 дек. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовили ряд рекомендаций по выбору рыбных консервов, сообщает Газета.ru.

Важно, чтобы консервы были герметично упакованы в стеклянные или жестяные банки. Это является одной из гарантий качества продукта.

«От покупки рекомендуют отказаться при признаках нарушения целостности упаковки, к которым относятся вздутие банки с двух сторон, наличие выпуклости на донышке или подтеки на поверхности тары», - говорится в сообщении.

После вскрытия упаковки консервы нужно обязательно переложить в стеклянную или пластиковую емкость, так как их не рекомендуется хранить во вскрытой упаковке.

Лучшим выбором из соображений здорового питания являются консервы из рыбы в собственном соку, в составе которые кроме самой рыбы есть только соль и специи.