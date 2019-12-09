РИАМО - 9 дек. На поддержку разных проектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году в Московской области было выделено более 834 миллионов рублей, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В 2019 году мы продолжили программу Московской области на сумму более 834 миллионов рублей по поддержке разных проектов малого и среднего предпринимательства. Это и компенсация в части затрат на промышленное оборудование при строительстве новых предприятий, поддержка социального предпринимательства, поддержка фермерских хозяйств», - сказал Хромов на форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье».

Он отметил, что в городских округах Московской области работают 12 центров «Мой бизнес».

«Это только пилоты и мы надеемся расширить данную программу в другие городские округа Московской области», - добавил Хромов.

Форум «Открой свой бизнес в Подмосковье» направлен на привлечение активного населения к открытию собственного бизнеса. В программе мероприятия: пленарное заседание, дискуссионные площадки, выставка-презентация возможностей для развития бизнеса в Московской области.