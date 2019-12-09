РИАМО - 9 дек. Злоумышленники украли девять деревьев из Шестаковского леса на территории подмосковной Шаховской, за это виновным может грозить уголовное наказание, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На территории Шаховского участкового лесничества около деревни Шестаково (городской округ Шаховская) во время патрулирования лесного фонда сотрудники Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» обнаружили пни свежеспиленных деревьев», - говорится в сообщении.

Оказалось, что спилено девять лесных насаждений - сухостойная ель возрастом 100 лет и сырорастущие березы и ольха, возраст которых составляет 50-60 лет.

Лесные инспектора составили акт осмотра территории и вызвали на место сотрудников полиции для проведения оперативно-следственных действий, в ходе которых будут установлены лица, причастные к совершению преступления.

«Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, устанавливается. В случае, если она будет свыше 5 тысяч рублей, виновный будет привлечен к уголовной ответственности», - уточнила заместитель директора Волоколамского филиала «Мособллеса» Марина Кислицына.

О случаях нарушения лесного законодательства в Волоколамском филиале можно сообщить по телефону: 8 (495) 280-04-49, добавочный 5204, 5222 или в ближайшее участковое лесничество.