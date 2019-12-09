РИАМО - 9 дек. Участники программы «Послы русского языка в мире», 40 студентов из 16 вузов, отправились знакомить с русской культурой и языком школьников четырех стран СНГ - Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы Института Пушкина.

«Экспедиции послов русского языка продлятся до 15 декабря. Волонтеры проводят уроки русского языка с местными детьми, знакомят их с культурой и историей России», — говорится в сообщении.

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая подчеркнула, что послы русского языка являются миссионерами современной России.

«Мы гордимся нашей программой. Вы представляете не только русский язык, Институт Пушкина, а современную Россию. Участие в экспедициях для вас – проба себя в качестве организатора, дипломата, популяризатора. Вы рассказываете, чем интересна наша страна в области туризма, экономики, рынка труда, образования, науки. Мы делаем все, чтобы вас подковать психологически, педагогически, чтобы вы были готовы к экстремальным условиям», — отметила Русецкая.

Перед участниками экспедиции выступил российский космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он отметил, что русский язык был первым языком, который прозвучал в космосе. Сейчас он продолжает оставаться основным языком общения среди подчиненных Международной космической станции.

Студентка-филолог Российско-Армянского Славянского университета Анна Симонян впервые едет в качестве посла русского языка, но она уже знакома с послами русского языка.

«Я узнала об этой программе благодаря своему университету. Начиная с самой первой экспедиции послов русского языка, студенты нашего вуза помогают ребятам в экспедициях. Я слышала об этой программе, а когда увидела ее изнутри, поняла, что это мое и что очень хочу быть послом. Несмотря на то, что я чистокровная армянка, русский язык очень многое значит в моей жизни. Считаю русский родным для себя. Армянский – родной по крови, а русский – родной по душе, всегда так говорю», — рассказала участница.

Экспедиции послов русского языка проходят при поддержке Фонда президентских грантов.