РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В подмосковных Люберцах 80 иностранцев получили российские паспорта и приняли присягу на верность стране в рамках акции «Мы – граждане России», говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В понедельник в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!» состоялась церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.

«В торжественной обстановке 80 иностранных граждан поклялись соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Полицейские поздравили присутствующих с важным событием и пожелали с честью нести звание гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции МУ МВД напомнили присутствующим о том, что с 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной процедурой для иностранных граждан, которые, поставив подпись в документе, обязуются соблюдать российское законодательство, уважать традиции и историю нашего государства.