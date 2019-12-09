РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. В понедельник утром в поселке Томилино подмосковных Люберец водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, его разыскивают, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Водитель неустановленного автомобиля в 8:50 в понедельник сбил женщину, которая переходила дорогу Москва – Касимов в поселке Томилино по регулируемому пешеходному переходу.

«Женщина скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас проводится проверка по данному факту, водителя разыскивают», – сказал сотрудник.

Он добавил, что личность погибшей еще не установили.